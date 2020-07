Governo vai atuar para recuperar estragos do ciclone, diz Bolsonaro

Bolsonaro chegou a Florianópolis nesta manhã Divulgação Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (4), no Twitter, que o governo federal vai "intensificar o trabalho de recuperação dos estragos causados" pelo ciclone bomba que causou destruição no sul do Brasil.

B- O @govbr intensifica o trabalho de recuperação dos estragos causados. Que Deus conforte as famílias das vítimas desta e de toda situação que o país atravessa atualmente! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 4, 2020

O presidente sobrevoou neste sábado as áreas mais atingidas pelo ciclone bomba em Florianópolis (SC). O roteiro dos locais observados por Bolsonaro foi definido com a participação da Secretaria Nacional da Defesa Civil.

Entenda o que é um ciclone bomba e os estragos por ele provocados

Uma equipe fez o itinerário na sexta-feira (3) e a visita se concentrou na região de Grande Florianópolis. Após o sobrevoo, que durou cerca de uma hora, Bolsonaro se reuniu com a equipe técnica da Defesa Civil catarinense para apresentação de um levantamento dos estragos.

O ciclone bomba atingiu a região Sul do Brasil causando destruição e ao menos 10 mortes (nove em Santa Catarina e uma no Rio Grande do Sul) no dia 1º de julho.

Veja as imagens do sobrevoo de Bolsonaro em Santa Catarina: