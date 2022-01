Governo vai destinar R$ 3 bilhões para cidades afetadas por chuvas

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

Estragos da chuva na cidade de Sabará (MG) Thomas Santos/EFE - 11.01.2022

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quinta-feira (13), que vai assinar uma MP (medida provisória) para destinar ao menos R$ 3 bilhões para os estados que sofreram estragos por causa de fortes chuvas e enchentes nos últimos meses.

Segundo o chefe do Executivo, a MP deve ser publicada até a próxima segunda-feira (17). Serão R$ 1,3 bilhão para o Ministério do Desenvolvimento Regional, R$ 1 bilhão para o Ministério da Infraestrutura e R$ 700 milhões para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O anúncio foi feito durante live nas redes sociais nesta noite. Os principais beneficiários devem ser Bahia e Minas Gerais. Além disso, Bolsonaro disse que os estados do Sul devem receber a ajuda, visto que enfrentam um período de seca, o que tem comprometido o agronegócio local.

Bolsonaro fez a live com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Segundo ele, “esse dinheiro vai ser muito importante”. “Estamos em uma situação extraordinária, de chuva com volume muito maior do que o esperado. Houve uma extrapolação, um volume grande de precipitações, e muitos incidentes em rodovias federais. Estamos dimensionando isso, verificando contratos para que a gente possa dar uma pronta resposta, que é o que a sociedade precisa”, destacou Tarcísio.

“Tivemos queda de barreiras, deslizamento de corpos de aterro, interrupções das mais diversas, encabeçamento de pontes. É um trabalho grande. São vários pontos de interdição, e a gente vai ter que restabelecer a mobilidade das pessoas, garantir segurança de trafegabilidade", acrescentou o ministro.