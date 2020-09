Governo vê rombo de R$ 891 bilhões nas contas públicas em 2020 Número representa 12,4% do PIB, segundo o Ministério da Economia. Novas parcelas do auxílio emergencial aumentam previsão de déficit Governo vê rombo de quase R$ 900 bi nas contas públicas em 2020

A equipe econômica do governo federal estima em R$ 891,1 bilhões o rombo nas contas públicas em 2020, o equivalente a 12,4% do PIB (Produto Interno Bruto). Esse é o valor esperado para o déficit primário, que é quando as despesas do governo superam as receitas, sem considerar juros.

O dado foi divulgado nesta sexta-feira (4) pelo Ministério da Economia. O maior prejuízo é da União, que fica com um déficit de R$ 866,4 bilhões. O principal motivo é o gasto atípico em 2020 para o enfrentamento à pandemia de covid-19.

Segundo o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, a previsão de rombo do governo federal aumentou em R$ 67,6 bilhões em relação ao estudo anterior, de julho, por conta da decisão do governo federal de manter o pagamento do auxílio emergencial até o final do ano, em parcelas de R$ 300.

O auxílio emergencial, pago a trabalhadores informais, é o principal impacto previsto nas contas públicas. Ele responde sozinho por R$ 321,8 bilhões das despesas estimadas considerando todo o ano.

Isso representa mais da metade de todo o impacto da verba dos programas econômicos de combate à crise da covid-19 - R$ 605 bilhões - que inclui ainda despesas como benefício a trabalhadores formais, pacote de auxílio a estados e renúncia de receitas.