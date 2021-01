Governo zera imposto para importação de cilindros de oxigênio

A- A+

Resumindo a Notícia A Camex reduziu a zero do imposto de importação para 258 itens de combate à pandemia

Medida contempla monitores de sinais vitais e cilindros para armazenamento de gases

Decisão também suspendeu a prática de antidumping para venda dos itens da resolução

Resolução será publicada no Diário Oficial deste sábado (15) e vale até o dia 30 de junho

Governo também proibiu venda dos produtos para o exterior por preço abaixo do mercado SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.01.2021

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) aprovou nesta sexta-feira (15) a redução temporária a zero do imposto de importação para 258 produtos para combater a pandemia do novo coronavírus. A medida contempla monitores de sinais vitais, sensores de oxigênio, tanques (cilindros) para armazenamento de gases medicinais e outros diversos insumos médicos.

Na reunião, o Comitê Executivo de Gestão também suspendeu o direito venda dos itens para o exterior a preços extraordinariamente abaixo de seu valor de mercado, popularmente conhecida como antidumping, que que incidia sobre tubos de plástico para coleta de sangue a vácuo.

As determinações passam a valer amanhã (16), após publicação no Diário Oficial da União, e devem valer até 30 de junho de 2021. Com as medidas, a lista de reduções tarifárias contempla um total de 561 produtos.

Leia mais: 'Tive que comprar o oxigênio', diz mãe de paciente em Manaus

As reduções surgem em meio à evolução da pandemia no Estado do Amazonas e a falta de oxigênio para atender pacientes em tratamento contra a covid-19 no Estado. Relatos médicos apontam que a situação levou pacientes internados à morte por asfixia, o que motivou o governo federal a encaminhar pacientes para outros Estados. A estimativa é de que sejam realizadas 750 transferências.

Uma força-tarefa do governo do Amazonas e do Ministério da Saúde tanta mobilizar 48.300m³ diários de oxigênio em Fortaleza e São Paulo para atender a demanda de 76.500 metros cúbicos (m³) necessária diariamente.

A falta de insumos e leitos também teriam motivado o fechamento de hospitais, que precisaram de apoio da PM para evitar invasões. De acordo com o governo do Amazonas, o Estado vive a fase mais crítica desde o início da pandemia.