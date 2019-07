Grupo faz avanço importante para elevar competitividade, diz Guedes

Guedes diz que "estão na correria com a Previdência" Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em meio às discussões para a votação da reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que está na "fase de sobrevivência". "Vocês já estão no futuro, eu ainda estou tentando sobreviver", disse Guedes, que participou por pouco mais de cinco minutos da abertura de evento em que o governo anuncia medidas para estimular negócios, como a adesão ao Protocolo de Madri e o Plano de Combate ao Backlog de Patentes.

"Estamos na correria com a Previdência, mas fiz questão de passar aqui pela importância do que está acontecendo para a competitividade da economia brasileira", afirmou. "Há um grupo no governo que está fazendo um avanço importante para aumentar competitividade de economia no futuro. As medidas vão aumentar competitividade e tirar dois anos de atraso", disse. "Vamos colocar o Brasil para crescer de novo a taxas mais elevadas do que temos visto."

Depois de episódios de tensão com o Congresso, Guedes ressaltou o "extraordinário trabalho de cooperação" do Legislativo, que aprovou em maio decreto que permitiu a adesão brasileira ao Protocolo de Madri que, segundo o ministro, "estava no almoxarifado".

No curto discurso, Guedes lembrou o fechamento de acordo entre o Mercosul e a União Europeia e disse que o bloco sul-americano era "uma jaula" e que o Brasil estava aprisionado em princípios "obsoletos".

"Vamos abrir a economia. As economias do Mercosul agora estarão integradas", afirmou. O ministro ressaltou que boa parte da guerra comercial atual entre Estados Unidos e China envolve uma nova dimensão, que inclui questões como patentes e propriedade industrial.

