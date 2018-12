Grupo viaja mais de 2.000 km de moto para posse de Bolsonaro Apoiadores do presidente eleito se reuniram nos últimos dias em frente à residência oficial do Torto, em Brasília, onde o presidente eleito está Bolsonaro

Motociclistas viajaram também durante a campanha de Bolsonaro Edu Garcia/R7

Enquanto muitos brasileiros aproveitam as férias de fim de ano com a família, um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) deixou os parentes em em casa para viajar de moto pelo país e acompanhar de perto a posse dele, nesta terça-feira (1º), em Brasília. Alguns deles, percorreram mais de 2.000 km sobre duas rodas.

Francisco Siqueira, 64 anos, fundador do movimento, intitulado Cruzada 17, explica que a viagem a Brasília foi a etapa de encerramento para eles. "Isso aqui é um movimento que começou no Ceará com os motociclistas patriotas. Apresentamos para o Bolsonaro e ele gostou muito. A partir daí, criamos a Cruzada 17, que seria levar o número 17 [de urna] e o nome dele aos lugares mais distantes do país. Isso quando ele estava começando", diz.

Todos viajam com recursos próprios. Alguns se hospedam em hotéis e mas há também quem dependa de barracas para acompanhar Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (31), cerca de dez deles estavam em frente à residência oficial do Torto, em Brasília, onde o presidente eleito está com a família. Siqueira, que é oficial da reserva do Exército e empresário, disse que Bolsonaro já parou na portaria para agradecer pelo apoio.

"Ele já passou aqui ontem e tirou foto com a nossa camisa."

A 'jornada' dos motociclistas não se encerra após a posse, já que a maioria deles tem milhares de quilômetros para percorrer até chegar em casa. Mas para o militar da reserva, a sensação foi de dever cumprido.

"Quando retornarmos para as nossas casas, temos a certeza de que ele vai ser o melhor presidente da história", diz.

Torto teve movimento de apoiadores de Bolsonaro Edu Garcia/R7

Jair Bolsonaro e familiares passaram o dia na Granja do Torto e vão ficar no local até o fim da manhã desta terça-feira (1º), quando terá início a cerimônia de posse. Na noite seguinte, a família já deve dormir no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente.

Diversos apoiadores do presidente eleito ficaram no local durante o dia, na expectativa de encontrá-lo. Nos gramados da residência oficial, era possível ver carros com placas do Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Roraima.