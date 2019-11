Do R7

Grupos planejam atos contra decisão do STF em 137 cidades Decisão do STF de proibir prisão de réus antes de esgotados todos os recursos da defesa beneficiou ex-presidente Lula, que foi solto na sexta-feira Manifestações pelo Brasil

Movimentos políticos se mobilizaram nas redes Reprodução/Redes Sociais

Contra a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de proibir prisão de réus antes de esgotados todos os recursos da defesa, alguns dos movimentos políticos brasileiros marcaram protestos nas ruas das principais cidades do país neste sábado (9).

O grupo Vem pra Rua divulga, em seu site, atos planejados para 137 municípios, que começam em horários que vão desde as 10h até as 18h30.

Em São Paulo, o movimento promete se concentrar na esquina da Avenida Paulista com a rua Pamplona, a partir das 16h. No mesmo horário, será iniciado um protesto em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. No Rio de Janeiro, a manifestação será realizada, a partir das 10h, na avenida Prefeito Mendes de Morais, na praia de São Conrado.

A organização do Vem pra Rua calculava mais de 375 mil convidados para as manifestações até a manhã deste sábado.

Os atos terão apoio do MBL (Movimento Brasil Livre), que deverá reunir integrantes para engrossar os protestos. Em vídeo, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), confirmou que o grupo estará nas ruas "para exigir a CPI da Lava Toga e a aprovação da PEC [Proposta de Emenda Constitucional] da prisão em segunda instância".