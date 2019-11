Grupos promovem protestos contra decisão do STF neste sábado Movimentos como Vem pra Rua e MBL prometem atos em várias cidades conta jurisprudência que proíbe prisão antes do fim dos recursos judiciais

Movimentos pretendem pressionar políticos por prisão de réus em 2ª instância Reprodução/Redes Sociais

Os principais movimentos políticos brasileiros estão se mobilizando nas redes sociais e prometem manifestações em centenas de cidades do país, neste sábado (9), contra o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) que os réus podem ser presos somente após o fim do processo ou com o esgotamento de todos os recursos.

O grupo Vem pra Rua havia convidado, até às 16h desta sexta-feira (8), cerca de 300 mil pessoas em sua página oficial e demais perfis na internet. Em São Paulo, o movimento promete se concentrar na esquina da Avenida Paulista com a rua Pamplona, a partir das 16h.

No mesmo horário, será iniciado um protesto em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. No Rio de Janeiro, a manifestação será realizada, a partir das 10h, na avenida Prefeito Mendes de Morais, na praia de São Conrado.

O ato terá apoio do MBL (Movimento Brasil Livre), que deverá reunir integrantes para engrossar as manifestações em diversos municípios. "Estaremos nas ruas amanhã para exigir a CPI da Lava Toga e a aprovação da PEC [Proposta de Emenda Constitucional] da prisão em segunda instância", afirmou o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) em vídeo postado nas redes sociais do MBL.