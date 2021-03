GSI aprova estandarte e brasão com deusa Atena para gabinetes Portaria é assinada por Augusto Heleno. Objeto traz no centro a silhueta da figura da mitologia grega, conhecida pela sabedoria

Na imagem, ministro Augusto Heleno (GSI) REUTERS/Adriano Machado

O ministro Augusto Heleno publicou portaria no final da semana passada em que aprova estandarte e brasão a serem colocados em gabinetes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República. O brasão tem a figura de Atena, da mitologia grega, deusa da civilização e da sabedoria.

De acordo com a portaria, serão contemplados os gabinetes do ministro, do assessor especial de segurança da informação, do secretário-executivo, do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, do secretário de segurança e coordenação presidencial, do secretário de coordenação de sistemas e do secretário de assuntos de defesa e segurança nacional.

O texto traz a descrição do objeto. “Num escudo redondo, constituído de campo azul-celeste, na cor do firmamento, contém uma bordadura do campo perfilada de ouro, carregada de vinte e sete estrelas, correspondentes aos vinte e seis estados e ao Distrito Federal”, diz.

Modelo do brasão exposto na portaria do DOU Reprodução Diário Oficial da União

“No centro do campo de ouro, símbolo de riqueza, poder e autoridade, a silhueta de Atena, da mitologia grega, deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Filha partenogênica de Zeus, nascendo de sua cabeça plenamente armada. Foi uma das deusas mais representativas na arte grega e sua simbologia exerceu profunda influência sobre o pensamento grego”, acrescenta.

Ainda segundo a portaria, num campo retangular de cor branca de 1.20m x 1.00m, fica centralizado o brasão do GSI, medindo 50 cm x 48 cm. O estandarte, por sua vez, é firmado num mastro forrado de verde e amarelo, encimado por ponta de lança prateada, guarnecido por três fitas, azul, dourada e branca, franjadas de ouro, pendentes de roseta azul, branca e dourada.