Guaidó se reúne com Bolsonaro sem honra de chefe de Estado Após visita pessoal ao presidente, Guaidó será recebido no Itamaraty oficialmente pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Juan Guaidó

Guaidó permanecerá no Brasil pelo menos até 6ª-feira Luisa Gonzalez/Reuters - 25.02.2019

O autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, chegará a Brasília e será recebido na tarde de quinta-feira (28) pelo presidente Jair Bolsonaro. O encontro será enquadrado como uma visita pessoal, sem direito a honras reservadas a chefes de Estado.

Segundo o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, Guaidó chegará ao Brasil em uma aeronave da Força Aérea Colombiana e ficará hospedado na base aérea de Brasília pelo menos até sexta-feira (29).

"Nosso ministro das Relações Exteriores foi indicado pelo presidente para representá-lo nessa visita", afirma Rêgo Barros.

Guaidó será recebido diretamente no gabinete pelo presidente. Depois do encontro com Bolsonaro, será recebido no Itamaraty oficialmente por Ernesto Araújo.

Na segunda-feira (25), Guaidó se encontrou com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e com Ernesto Araújo na Colômbia durante reunião do Grupo de Lima que debateu uma saída pacífica para crise venezuelana sem interferência externa.

O Brasil, além dos Estados Unidos, o Chile, o Paraguai e o Canadá reconhecem Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, avalia que há uma conspiração liderada pelos Estados Unidos e Colômbia com o objetivo de promover uma intervenção na Venezuela.