Paulo Lima, do R7

Guaidó virá ao Brasil para se reunir com Bolsonaro, diz jornal Presidente interino da Venezuela vai desembarcar nesta noite em Brasília antes de retornar a Caracas Guaidó renião bolsonaro

Guaidó vai se reunir com o presidente Jair Bolsonaro REUTERS/Luisa Gonzalez 23.02.2019

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, que se declarou presidente interino do país, vai desembarcar no Brasil na noite desta quarta-feira (27), para uma reunião amanhã com o presidente Jair Bolsonaro.

A informação é do jornal venezuelano El Nacional.

Após o encontro com Bolsonaro, Guaidó retornará à Venezuela, segundo fontes da oposição.

O presidente Nicolás Nicolás Maduro disse recentemente em entrevista ao canal de TV americano ABC que, se pisar em solo venezuelano, Guaidó “deverá enfrentar a Justiça” do país.

Juan Guaidó está visitando várias nações para lidar com a crise venezuelana na tentativa de retirar Nicolás Maduro do poder.

Em 22 de fevereiro, Guaidó foi à Colômbia para supervisionar os embarques de ajuda humanitária à Venezuela. Na cidade de Cúcuta ele teve seu primeiro encontro com Iván Duque, chefe de estado colombiano. Além disso, ele foi acompanhado pelos presidentes do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e do Chile, Sebastián Piñera.

Na segunda-feira passada, o presidente interino participou da reunião do Grupo de Lima que discutiu a situação da Venezuela. No encontro, os países defenderam uma solução pacífica para a restauração da democracia.