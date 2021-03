Guedes comemora o resultado do PIB e mantém otimismo 

A- A+

Guedes comemora o resultado do PIB Marcos Corrêa/PR - 05.02.2021

A interlocutores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o resultado da economia brasileira em 2020. O País teve retração de 4,1% no PIB (soma das riquezas produzidas no País), uma queda menor do que a esperada em um cenário de pandemia.

Para Guedes, há dois pontos importantes a serem analisados. O primeiro é que o Brasil teve o terceiro melhor resultado no quarto trimestre do ano passado entre as economias mundiais, atrás apenas da China, com crescimento de impressionantes 6,5% nos últimos três meses do ano, e de Israel, com queda de 0,4%. O Brasil teve queda de 1,1% no quarto trimestre.

O segundo ponto é a colocação do Brasil no resultado do ano: em décimo lugar, atrás da China, o único País que cresceu em ano de pandemia (2%), e Coreia do Sul, Noruega, Indonésia, Israel, Polônia, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Estados Unidos, todos com retração menor do que a do Brasil. E na frente, portanto, de grandes economias como Alemanha (-5.3%), Japão (-4,8%) e Reino Unido (-9,9%).

Já o motivo para o resultado, segundo o ministro, foi a assertividade dos programas econômicos de combate à pandemia: as medidas de proteção ao emprego e as parcelas de auxílio emergencial.

Para Guedes, a economia brasileira mostrou uma recuperação em V no segundo semestre, mas o cenário de 2021 continua desafiador em função do recrudescimento da pandemia. A previsão inicial da Economia para o crescimento do País neste ano é de 3,6%, mas pode haver revisões em função do andamento da vacinação e reformas.