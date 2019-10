Guedes: Crescimento econômico de 2020 será o dobro do deste ano Ministro da Economia avalia que o PIB brasileiro deverá encerrar este ano com crescimento abaixo de 1% e. em 2020, esse número será de 2% ou 2,5% Guedes

Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (30) que o PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços produzidos no país — será de pelo menos o dobro do resultado deste ano em 2020.

De acordo com o ministro, a economia brasileira deverá encerrar o ano corrente com crescimento de pouco menos de 1% e. em 2020, esse número será de 2% ou 2,5%.

“É a primeira vez que você tem essa combinação de crescimento com inflação descendo”, disse o ministro ao participar de evento promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, na capital paulista. “O crescimento econômico está começando lento, mas, seguramente, já vai ser mais do que o dobro no ano que vem, do que neste ano”, destacou Guedes.

Leia mais: Guedes enviará ao Congresso projeto para melhorar contas

O ministro ressaltou que, além das reformas que o governo conseguiu realizar, muitos acordos comerciais saíram do papel. “O Mercosul estava parado há oito anos; andou; [o acordo com] a União Europeia estava parado há 20 anos, andou; a própria [reforma] previdenciária andou; quebramos o monopólio de distribuição e exploração de gás, e isso vai derrubar [o preço da] energia, e nós vamos industrializar o país em cima de energia barata”, afirmou.

Guedes informou que, em uma semana, deverá avançar no Congresso Nacional a chamada MP (Medida Provisória) do Saneamento, que trata de investimentos privados no setor. “Virá uma onda de investimentos em saneamento. A privatização dos investimentos em saneamento irá realmente trazer saneamento para as cidades brasileiras”, ressaltou.