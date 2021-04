Guedes critica "ministro fura-teto" ao falar de erros no Orçamento Aprovação da lei que prevê receitas e despesas para o ano virou impasse no governo, que aponta a necessidade de cortes Guedes critica "ministro fura-teto" ao falar de erros no Orçamento

O ministro da Economia, Paulo Guedes Joédson Alves/EFE - 29.03.2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira (9) que a atuação de um "ministro fura-teto" está entre os erros cometidos na produção do Orçamento, atualmente motivo de impasse no governo federal.

A lei foi aprovada pelo Congresso há duas semanas, mas ainda não foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro porque o governo entende que são necessários cortes. A despesa foi estimada em R$ 26,5 bilhões abaixo do necessário, em meio a uma grande elevação de emendas parlamentares.

"Tem sempre um ministro mais ousado, né? Tem ministro fura-teto, tem de tudo aqui, né? Tem ministro que não desiste, volta toda hora e bate no mesmo lugar, bota em risco a viagem do grupo todo até", afirmou Guedes em evento promovido pelo Bradesco BBI.

O tal ministro teria "pulado a cerca", segundo Guedes, e negociado sem falar com o Ministério da Economia diretamente com a Secretaria de Governo, que faz a intermediação com o Congresso.

O ministro não deixou claro a quem se referia. Grande parte das emendas que teriam extrapolado os acordos políticos, no entanto, estariam relacionadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a cargo de Rogério Marinho, um desafeto de Guedes.

A atuação do "ministro fura-teto" não seria o único problema do Orçamento, segundo Guedes. Ele avalia que houve erro de todas as partes, incluindo a equipe econômica e os parlamentares. Isentou, no entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). "Quem errou menos, que foi o Lira, está aborrecido com isso", disse.

Guedes diz acreditar que o impasse será resolvido nos próximos dias.