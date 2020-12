Guedes diz que meta flexível de primário é mal-entendido Isac Nóbrega/PR - 06.05.2019

O ministro da Economia disse nesta quinta-feira (3) que a flexibilização da meta de resultado fiscal para 2021, criticada pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) é um mal-entendido.

Segundo o ministro, a intenção de flexibilizar a meta para 2021 na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi enviada em abril, antes portanto de se ter um cenário sobre o combate à pandemia.

Isso é um caso de mal entendido. Alguém tem alguma dúvida que sou defensor do teto e da responsabilidade fiscal. Eu disse que ano que vem nós voltamos no trilho, saímos do trilho em 2020 para combater a pandemia. Já tive brigas para voltarmos ao trilho sem ninguém furar teto. Esse ano a meta foi flexibilizada pela PEC de Guerra. A LDO foi enviada em abril no início da pandemia sem saber quanto duraria a pandemia. E mandamos flexível porque não sabíamos qual seria a receita. Com a volta da economia passa a ser razoável falar de novo em meta".

Guedes participou de evento promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).