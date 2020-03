Do R7, com informações da Reuters

Guedes diz que PIB pode ter crescido 1,4%, considerando erros do IBGE "O que saiu foi uma primeira estimativa para 1,1%", afirmou o ministro durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Guedes diz que PIB pode ter crescido 1,4%, considerando erros do IBGE

O ministro da Economia, Paulo Guedes Adriano Machado/Reuters/04.03.2020

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, rejeitou nesta quinta-feira (5) questionamentos sobre o crescimento da economia em 2019 ter ficado abaixo do previsto no começo do ano passado e disse que, se o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mantiver os "30% de erro que ele faz todo ano", o PIB deverá ter crescido 1,4%, e não 1,1% como divulgado na véspera.

O resultado de 1,1% foi divulgado na quarta-feira (4) pelo IBGE.

"O que saiu foi uma primeira estimativa para 1,1%. Se o IBGE mantiver os 30% de erro que ele faz todo ano, vai subir também para 1,4%", afirmou a jornalista na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Questionado, Guedes disse que estimativas acima de 2% eram da Secretaria de Política Econômica, que faz parte do Ministério da Economia.

Crescimento

O PIB totalizou R$ 7,3 trilhões no ano, com altas no crescimento da agropecuária (1,3%), na indústria (0,5%) e serviços (1,3%). O consumo das famílias também aumentou no ano (1,8%).

Brumadinho e guerra comercial limitaram avanço do PIB em 2019

Apesar do crescimento, o resultado do PIB foi inferior ao registrado em 2017 e 2018, com taxa de 1,3% em ambos.