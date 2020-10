Guedes diz que se Marinho falou mal dele é 'desleal e fura-teto'

Do R7, com Reuters

Guedes disse acreditar que Marinho não falou nada demais Adriano Machado/Reuters - 8.5.2019

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou nesta sexta-feira (2) os rumores sobre as supostas críticas feitas pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, contra ele.

Guedes disse acreditar que Marinho não falou nada demais. "Se falou, já pode saber: é despreparado, é desleal e confirmou que é um fura-teto", disse ele ao chegar no Ministério da Economia.

Por quatro vezes, Guedes disse não acreditar que Marinho tenha lhe criticado no evento. "Eu não falei nada, estão dizendo que ele falou isso, eu realmente não acredito que ele tenha falado mal de mim. Agora se falou -- falou que está querendo furar teto, falou negócio de precatório

Mais cedo, o Ministério do Desenvolvimento Regional negou que Marinho tenha desqualificado agentes públicos em reunião na qual participou pela manhã. Rumores apontam que Marinho afirmou que o Renda Cidadã será lançado de qualquer forma, o que foi interpretado como uma disposição do governo de violar a regra do teto de gastos.

De acordo com a pasta, a reunião "teve o intuito de reforçar o compromisso do governo com a austeridade nos gastos e a política fiscal". "Marinho destacou que o governo reconhece a necessidade de construção de uma solução para as famílias que hoje dependem da auxílio emergencial e que essa solução será resultado de um amplo debate com o Parlamento, em respeito à sociedade e às âncoras fiscais", diz a nota divulgada pelo Desenvolvimento Regional.