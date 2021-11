Guedes: dólar alto é bom para atrair investimentos estrangeiros

A- A+

Guedes: 'O dólar está lá em cima, não tem problema' Ueslei Marcelino/Reuters - 22.10.2021

A despeito do alto preço do dólar, que fechou nesta quinta-feira (18) cotado a R$ 5,569, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o atual valor da moeda dos Estados Unidos em relação ao real é bom para seduzir investidores estrangeiros a aplicar recursos no Brasil.

Durante um seminário promovido pelo ministério, Guedes destacou que “o dólar está acima da taxa de câmbio de equilíbrio”, mas disse que a “taxa de câmbio está convidativa”. Ele ainda atribuiu a alta do dólar a “essa incerteza, essa briga, essa confusão, o barulho político que o Brasil está”.

“O dólar está lá em cima, ainda por causa da barulheira infernal [na política nacional]. Não tem problema. Quem entrar agora tem margem adicional de ganho. Além do que vai ganhar no projeto em si, está entrando em um dólar favorável. Um dólar desvalorizado, em vez de sobrevalorizado”, disse Guedes.

Segundo o ministro, em anos anteriores, mesmo com o dólar a menos de R$ 2, o resultado dos investimentos estrangeiros não era positivo.

“Antigamente, o dinheiro entrava com juros de dois dígitos e taxa de câmbio a R$ 1,80. O dinheiro entrava achando que ia ganhar 10% ao ano em dólar. Só que você entrando a um câmbio sobrevalorizado, você possivelmente vai perder. O investimento é de longo prazo. Agora é o contrário. O dólar fez um overshooting [reação exagerada da taxa de câmbio]. Ele foi lá em cima”, destacou Guedes.

Petrodólares

O ministro fez os comentários após falar que o Brasil deve receber US$ 10 bilhões em investimentos de países árabes. Segundo ele, esse valor foi anunciado nesta semana, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar. De acordo com Guedes, o investimento será feito com petrodólares, recursos originários da exportação de petróleo.

“É uma imensa riqueza em cima de um monte de areia. Eles criaram cidades, investiram bastante, mas está sobrando dinheiro. Ainda tem muitos petrodólares. Eles têm que reciclar isso. Em vez de reciclar, como nos anos 1970 e 1980, sob forma de empréstimos, vão reciclar em forma de investimentos. Ao final da nossa visita, recebemos a pista de que vêm mais 10 bilhões de investimentos, porque nós estamos modernizando os nossos marcos”, comentou.

Guedes não deu muitos detalhes sobre o investimento, mas disse que o dinheiro será usado em estradas, em poços de petróleo e até clubes de futebol. “Eles anunciaram: ‘Calma, nós vamos comprar dois times. Estamos examinando e vamos comprar dois times’. Eles vêm aí com os investimentos.”