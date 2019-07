Guedes e Toffoli discutem necessidade de pacto federativo

Do R7, com Estadão Conteúdo

Guedes quer União e Estados do mesmo lado Gustavo Raniere/ASCOM/Ministério da Economia - 16.07.2019

O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nesta segunda-feira (29), para tratar de ações judiciais entre os Estados e a União que tramitam no STF, e sobre a necessidade da realização de um pacto federativo. O assunto do encontro, que aconteceu por volta das 16h30 na sede do tribunal, foi divulgado pela assessoria de Guedes, após a reunião ter ocorrido.

O ministro da Economia recentemente afirmou que o governo dará um "passo mais avançado" no segundo semestre com o estabelecimento de um novo pacto federativo. Segundo ele, este pacto permitirá que recursos que atualmente estão "carimbados" possam ser usados de forma mais eficiente.

Toffoli também já defendeu mudanças na área, assim como reformas nos sistemas tributário e previdenciário. O STF é o órgão do Judiciário responsável por julgar conflitos federativos, e acumula ações em que Estados e União estão em lados opostos.

Toffoli já mostrou recentemente ter um bom relacionamento com Guedes. O ministro do STF defende o livre mercado e se considera um “liberal clássico”.