Guedes fala em queda de 4% do PIB e apoio de Bolsonaro para teto Ministro da Economia reconheceu que há ministros que querem expandir as despesas públicas furando o mecanismo do teto de gastos

Oficialmente, queda é de 4,7% em 2020 Ueslei Marcelino/Reuters - 07.10.2020

O ministro da Economia, Paulo Guedes, previu nesta segunda-feira (19) uma queda de 4% do PIB (Produto Interno Bruto) para o Brasil este ano e reforçou que o time econômico conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro para manutenção do teto de gastos.

Oficialmente, a projeção do Ministério da Economia é de contração da atividade de 4,7% em 2020.

Em vídeo gravado para Cúpula da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, transmitida pela internet, Guedes disse que haverá luta pela manutenção do teto de gastos enquanto for necessário, reconheceu que há ministros que querem expandir as despesas públicas furando o mecanismo, mas pontuou que Bolsonaro "está claramente do nosso lado".

"Se desindexarmos o Orçamento, se fizermos desobrigação, desvincularmos todos esses gastos e a classe política tomar controle do orçamento novamente, como em qualquer outro país, poderíamos nos dar ao luxo de liberar esse teto", afirmou.

"Será uma grande luta (pela manutenção do teto), em alguns momentos há até luta interna, fogo amigo, pessoas aqui que querem gastar dinheiro e mandam sinais mistos para o mercado, isso é muito ruim, temos uma inclinação grande da curva de juros no momento", completou.

