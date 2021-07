Guedes ganha estátua de empresa na Faria Lima, em São Paulo Ministro da Economia está vestido como o personagem Mandaloriano, de ‘Star Wars’. Sócio do TC compartilhou imagem

Brasil | Do R7

Na imagem, ministro Paulo Guedes (Economia) Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.07.2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ganhou uma estátua de uma empresa, localizada na avenida Faria Lima, em São Paulo.

A imagem foi compartilhada nas redes sociais por Rafael Ferri, um dos sócios-fundadores do TC, uma plataforma para investidores.

“Estátua do Paulo Guedes na porta do novo andar do TC na Faria Lima. Histórico”, escreveu.

Guedes está vestido como o personagem Mandaloriano, de ‘Star Wars’.

Estátua do Guedes no novo andar do TC na Faria Lima!



Obrigado Ministro. pic.twitter.com/D7m3IYAZeH — cafecomferri (@cafecomferri) July 29, 2021