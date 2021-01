Guedes interrompe férias para participar de reunião ministerial 

A- A+

Paulo Guedes tem férias agendadas até sexta-feira (8) Adriano Machado/Reuters - 20.10.2020

Um dia após o presidente Jair Bolsonaro ter dito que o país está "quebrado" e que não conseguia "fazer nada" para melhorar a situação do país, o titular da pasta da Economia, Paulo Guedes, foi convocado para participar da primeira reunião ministerial no Palácio do Planalto.

O encontro não constava na agenda oficial de nenhum dos ministros presentes no encontro - a reportagem da Record TV contou 17 titulares do primeiro escalão de Bolsonaro mais o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Guedes tinha férias agendadas até sexta-feira (8).

A assessoria de imprensa de Paulo Guedes informou à Record TV que, oficialmente, o ministro continua de férias.

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada por volta de 7h rumo ao Planalto, onde ocorre a reunião. Não se sabe qual ou quais temas serão tratados.

Na terça-feira (5), o presidente reclamou a apoiadores que o país estava "quebrado" e muitas coisas que tentava fazer não conseguia. Pouco depois, Guedes afirmou que Bolsonaro se referia apenas ao serviço público e não à situação econômica do Brasil.

"O Brasil está quebrado, chefe", disse a um apoiador na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta segunda-feira (5). O presidente complementou citando a pandemia de covid-19 e fazendo críticas à imprensa: "Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Esse vírus, potencializado por essa mídia sem caráter que nós temos... é um trabalho incessante de desgastar para voltar alguém e atender os interesses escusos da mídia."