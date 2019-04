Guedes não pode ser chamado de "tchutchuca", diz Bonde do Tigrão Vocalista do grupo de funk criticou deputado Zeca Dirceu por usar letra de música da banda para provocar ministro da Economia Reforma da previdência

Guedes sofre ataques de deputados da oposição em audiência na Câmara Cleia Viana/Agência Câmara 03.04.2019

O Bonde do Tigrão reagiu ao uso, pelo deputado Zeca Dirceu (PT-PR) de letra de uma música do grupo para provocar o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em audiência nesta quarta-feira (3) na Câmara sobre a reforma da Previdência, o deputado, que é filho do ex-ministro José Dirceu, afirmou que Guedes é “tigrão” com os aposentados, idosos de baixa renda e agricultores, na “tchutchuca” com os privilegiados do Brasil.

O ministro contra-atacou, houve bate-boca e a audiência foi encerrada.

Em nota publicada no Facebook, o vocalista Leandrinho disse que “ficou surpreso e lamenta pelo fato do deputado em questão ter desrespeitado o ministro Paulo Guedes, que além de ser uma autoridade é um senhor de idade e merece respeito”.

O artista disse também que a música do grupo não pode se tornar alusão desconexa sobre um assunto sério para a sociedade.