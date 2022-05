Guedes volta a dizer que pretende reduzir encargos trabalhistas

A- A+

O ministro da Economia, Paulo Guedes Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender, nesta segunda-feira (16), a redução dos encargos trabalhistas, custos obrigatórios pagos mensalmente sobre a folha de pagamento. Ele também prometeu melhorar os programas de cunho social e afirmou que o país é ator fundamental na reconfiguração das cadeias produtivas mundiais.

"Nós vamos melhorar os programas sociais nessa rampa de ascensão social. O Brasil gerou mais de 12 milhões de empregos antes de mexermos nos encargos. Lá na frente, nós vamos rever isso. Nós temos que remover a bomba de destruição em massa de empregos que são os encargos trabalhistas. Vamos ter que atacar esse problema também", afirmou.

O fim dos encargos é uma promessa antiga do ministro da Economia e tratam-se, basicamente, de quanto custa manter cada funcionário na empresa. Guedes avalia que eles são "o pior imposto do mundo".

Guedes afirmou ainda que o país é ator fundamental na reconfiguração das cadeias produtivas mundiais, reformulada a partir da guerra entre Rússia e Ucrânia. "Nessa reconfiguração de cadeias globais, o Brasil surge como incontornável, o Brasil é a obviedade", disse.

Segundo o ministro, a avaliação se dá por duas razões. "Primeiro por estar perto, o nearshore, tem que estar perto a logística, porque pode ter guerra a qualquer momento, a geopolítica. E segundo, friendshore, tem que ser amigo, tem que ser democracia. O Brasil está perto, é amigo e vai receber essa corrente de investimentos."

As declarações foram dadas por Guedes durante o Apas Show, uma das maiores feiras de supermercados do mundo, que ocorre no Expo Center Norte, na capital paulista. De acordo com os organizadores, a 36ª edição é a maior da história, com mais de 800 expositores. O evento ocorre entre 16 e 19 de maio.

Segundo Ronaldo dos Santos, presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), os estabelecimentos faturam R$ 166 bilhões por ano em São Paulo, correspondem a 7% do produto interno bruto (PIB) paulista e arrecadam R$ 9 bilhões em impostos.

Participam do evento o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Ronaldo Bento (Cidadania) e Marcos Montes (Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Estiveram presentes os ex-ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), pré-candidato ao Governo de São Paulo, e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), pré-candidato à Câmara dos Deputados, além do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).