'Há perfeita harmonia entre governo e Congresso', diz Bolsonaro

Do R7

"O governo está dando certo", comemorou Bolsonaro Adriano Machado/Reuters - 26.11.2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (8), durante o lançamento do programa "Saúde com Agente" que o "governo está dando certo" e garantiu que "há uma perfeita harmonia" entre o Planalto e o Congresso Nacional.

"Temos um excelente entrosamento com a Câmara e com o Senado. Hoje foram aprovadas medidas importantíssimas para o Brasil. Isso vem da perfeita harmonia entre o Executivo e o Legislativo, o que era inimaginável há poucos anos", ressaltou.

Leia mais: Bolsonaro diz que negocia voto impresso com o Congresso

Em fala direcionada ao líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), Bolsonaro disse que "ninguém vai enfraquecer o perfeito relacionamento" entre os poderes, porque o Planalto tem como mote o lema "Brasil acima de tudo".

Bolsonaro ainda disse ter muito orgulho da equipe ministerial e dos servidores que compõem o governo. "Nós aqui vivemos em harmonia, mas nenhum ultrapassa os seus limites, só assim podemos manter a hierarquia e o bom andamento do governo", disse ele.

"Cada ministro tem a sua atribuição. Aqui, ninguém vem falar comigo sobre vacina sem antes passar pelo Eduardo Pazuello, nosso ministro da Saúde. Ninguém vem falar sobre 5G comigo a não ser que venha acompanhado do ministro Fábio Faria, das Comunicações", explicou Bolsonaro.

O presidente destacou ainda que vai participar de um fórum de combate a corrupção nesta quarta-feira (9) com o objetivo de mostrar as razões pelas quais não existe corrupção no governo atual. "Tomamos medidas preventivas", afirmou.