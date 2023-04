Haddad volta atrás em voltar atrás e garante que não há garantias

A- A+

O negócio do Malddad é, de um jeito ou de outro, tascar taxa no povão. Até porque alguém vai ter que pagar a conta do rombo que o PT — aquele partido que “ama os pobres” — já está causando aos cofres públicos.

Inventar imposto pode até parecer tarefa fácil para qualquer outro governo, mas, para o pessoal do “o amor venceu”, não. Afinal, é preciso fazer um esforço absurdo para convencer a população de que só os empresários malvadões é que vão se dar mal, enquanto o consumidor não vai nem sequer perceber. Malddad garantiu que as taxas não serão repassadas ao consumidor, mas também admitiu que não pode garantir que isso não aconteça. Ele não faz ideia de que taxas e impostos fazem parte de qualquer precificação de produto. Enfim, não foi à toa que ele disse que estudou economia por apenas dois meses...

Haddad: enrolation e taxação Valter Campanato/Agência Brasil - 12/01/2023

Às vezes aquela velha tática de usar uma expressão em inglês para dar aquele ar de quem sabe do que está falando — quando claramente não tem a menor ideia — pode funcionar. Para tentar dar aquele “enrolation” no pessoal, o ministro voltou atrás e disse que não vai mais taxar a Shein, mas que só haverá uma “digital tax” para compras até 50 dólares.

Para o mimiministro que só conhece a Amazon e disse que nunca ouviu falar da Shein, “cada renúncia fiscal indevida é uma pessoa a mais passando fome, é uma pessoa sem creche, é uma pessoa sem médico, é uma pessoa sem medicamento no posto de saúde” etc. etc. etc.

Diante desse discurso tão lindo do amoroso ministro, só fico pensando em quantas pessoas ficarão com fome, sem creche, sem médico e sem medicamento por causa dos gastos estratosféricos de Lulo e Janja Esbanja (que, aliás, passou o dia em Lisboa fazendo comprinhas em lojas de luxo).

Portanto, aproveite o feriadão para dar aquela descansada, porque segunda-feira todo mundo vai ter que trabalhar duro pra pagar a boa vida do casal ostentação. Pai Lulo e seus comparsas esperam que você compreenda que eles merecem viver como reis e que se contente em ficar shein nada mesmo...