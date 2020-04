Heleno indica diretor-adjunto para assumir comando da Abin

Na imagem, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO-21/11/2019

O diretor-adjunto da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Frank Márcio de Oliveira, foi indicado para o comando da agência, em substituição a Alexandre Ramagem, alocado para o direção-geral da Polícia Federal.

O nome de Oliveira foi uma indicação do ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Heleno. Em sua sua conta no Twitter, disse que levou "ao presidente da República o nome do senhor Frank Márcio de Oliveira para ser o novo diretor da Abin".

"É oficial de inteligência, com mais de 20 anos de carreira e ampla experiência na atividade. Tenho convicação de que a agência seguirá em boas mãos", acrescentou Heleno.