Helicóptero do Ibama é incendiado em aeroclube no Amazonas Segundo informações preliminares, dois homens entraram no local e atearam fogo na aeronave usada em fiscalizações do órgão

Outro helicóptero quase foi incendiado Divulgação

Um helicóptero do Ibama usado para apoiar fiscalizações ambientais foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (24), quando estava estacionado no Aeroclube de Manaus, no Amazonas. As informações preliminares dão conta de que ao menos dois homens entraram no local e atearam fogo na aeronave, que foi quase toda consumida pelas chamas.

Houve tentativa de incendiar um segundo helicóptero, o que acabou não ocorrendo, mas o equipamento foi parcialmente danificado. O fogo foi debelado pelo Corpo de Bombeiros, acionado na madrugada, logo após o ato criminoso.

O Ibama e o Ministério do Meio Ambiente ainda não se pronunciaram a respeito. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas não se manifestou sobre o atentado.

Na Superintendência do Ibama no Amazonas, o clima é de indignação entre os servidores, devido à fragilidade da segurança no hangar. Não houve registro de violência contra os servidores do Ibama.

Uma das hipóteses consideradas é que o ato criminoso possa ser um gesto de vingança decorrente das operações que o Ibama e a Polícia Federal realizaram em novembro do ano passado ao longo do rio Madeira, no estado do Amazonas, com a destruição de centenas de balsas de garimpo ilegal.

