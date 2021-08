Helicóptero e avião apreendidos do tráfico de drogas são leiloados Leilão do Ministério da Justiça será feito virtualmente em quatro estados. Fundo será revertido em ações de combate ao crime

Pessoas jurídicas e físicas poderão participar do leilão Divulgação/ Balbino Leilões

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai leiloar nesta terça-feira (31) bens no valor de R$ 2,2 milhões que foram apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas e a organizações criminosas. Os leilões virtuais acontecem nos estados do Mato Grosso, Santa Catarina, Rondônia e Roraima.

Podem participar do leilão pessoas jurídicas e físicas. Para isso, é necessário realizar cadastro no site do Leiloeiro Público Oficial de cada estado, confira os respectivos links:

No Mato Grosso estarão disponíveis um helicóptero, avaliado em R$ 700 mil, um avião de R$ 500 mil e mais duas caminhonetes, de R$ 69,3 mil e R$ 34,6 mil. Na Região Sul, o estado de Santa Catarina terá como item um terreno localizado no bairro Itaim, em Joinville, no valor de R$ 879 mil.

Outro estado onde haverá leilão é Rondônia, com sete sucatas de veículos (quatro de motos e três de veículos), avaliadas num total de R$ 22,5 mil. Já em Roraima, a lista de bens também contém oito sucatas avaliadas em R$ 47,1 mil.

Os valores arrecadados serão destinados ao Funad (Fundo Nacional Antidrogas) para financiar de ações de prevenção e de combate ao comércio de drogas no país.

Serviço

Leilão de bens apreendidos pelo Ministério da Justiça

Onde: Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia

Como: Online.

Confira os respectivos links para se cadastrar nos sites

Mato Grosso: https://www.balbinoleiloes.com.br/externo/lotes/30871

Santa Catarina: https://www.psnleiloes.com.br/detalhe-lote/36595/001/

Rondônia: https://www.leiloesaguiar.com.br/leilao/381/lotes

Roraima: https://www.wrleiloes.com.br/leilao/232/leilao-secretaria-nacional-de-politicas-sobre-drogas-senad-roraima