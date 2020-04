Hoje recebo o maior desafio da minha vida, diz Teich em posse

Teich foi anunciado na quinta-feira (16) Divulgação/ Ministério da Saúde

O médico oncologista Nelson Luiz Sperle Teich tomou posse na manhã desta sexta-feira (17) como novo ministro da Saúde, substituindo Luiz Henrique Mandetta.

"Hoje eu recebo certamente o maior desafio da minha vida profissional: ter a oportunidade de compor o Governo Federal, em um momento tão difícil pro Brasil e pro mundo", afirmou Teich no discurso de posse.

Teich foi anunciado como novo chefe da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde de quinta-feira (16), depois da demissão de Mandetta.

No discurso de posse, o ministro defendeu a importância da informação para combater o novo coronavírus e a união entre os ministérios para conseguir enfrentar o problema considerando todos os aspectos da sociedade brasileira.

"O foco que a gente tem aqui é nas pessoas. Por mais que se fala em saúde e economia, não importa o que se falem, o final é sempre gente", disse.

Segundo ele, a situação do país "parece filme". "Essa é a realidade que estamos vivendo hoje e isso leva ao medo", afirmou.

Saiba como se proteger e tire suas dúvidas sobre o novo coronavírus

Teich também disse que a pasta deve se atentar a outras doenças comuns no Brasil. "Essa atenção na covid, mas que toda a saúde tem que estar atenta, como dengue e influenza, isso vai entrar e complicar o sistema. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que ver os indicadores sociais. Se tivermos mais desemprego, com menos gente com plano de saúde, vai impactar o SUS".

O ministro agradeceu ao presidente pela confiança, à família, por apoiá-lo neste momento, e também à gestão de Mandetta pelo trabalho feito até então no ministério.

Dentre os participantes da posse, estavam Bolsonaro, Mandetta, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Casa Civil, Braga Netto.

No início da posse, Mandetta afirmou que "o século XXI vai ser dividido em antes e depois do coronavírus". Segundo o ex-ministro, "a economia será o grande desafio" após o fim da doença. Mandetta se colocou à disposição do governo federal e do Brasil.

Sobre Teich

Teich é carioca e formado em medicina pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ele chegou a ser cotado para a pasta da Saúde antes da posse de Bolsonaro na Presidência.

O oncologista foi consultor de saúde durante a campanha eleitoral de Bolsonaro e assessorou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Denizar Vianna, de setembro de 2019 a janeiro de 2020.

Teich fundou o Grupo COI (Clínicas Oncológicas Integradas) em 1990. Em 2005, o grupo foi adquirido pela UHG/Amil.

Também fundou e é presidente do Instituto COI de Educação e Pesquisa, uma organização sem fins lucrativos criada em 2009 para fazer pesquisas clínicas e trabalhar com programas de formação nas diversas áreas de tratamento do câncer, como hematologia, oncologia, radioterapia, física da radiação, enfermagem e farmácia.

Teich coordena a parceria com o programa de consultoria MD Anderson, criada com o objetivo ser um centro integral de câncer no Rio de Janeiro.

O médico tem mestrado em economia da saúde pela Universidade de York, MBA em saúde pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD) e em gestão e empreendedorismo pela Harvard Business School.

Assista à posse: