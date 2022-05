Homem aparece sentado na privada em audiência no TJRS Tribunal esclareceu que a câmera estava aberta e o vídeo foi reproduzido antes da sessão começar Homem aparece sentado na privada em audiência no TJRS

Homem aparece no banheiro, sentado na privada, sem roupas durante audiência TJRS/Reprodução - 25.5.2022

Desembargadores que participavam de uma audiência on-line na 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foram surpreendidos com uma das partes que apareceu sentanda em uma privada. Os juízes estavam analisando o caso quando o vídeo começou a mostrar um homem sem as partes de baixo das roupas em um banheiro.

O caso ocorreu na quarta-feira (25), durante uma das sessões da corte. Em nota, o TJRS esclareceu que a pessoa que aparece no banheiro em momento íntimo "não se trata de magistrado, procurador, advogado ou servidor".

"Trata-se de parte em processo cujo julgamento ainda não havia iniciado, mas que indevidamente se encontrava com a câmera aberta", completou o tribunal. A sessão foi suspensa logo em seguida e a janela com o vídeo foi bloqueada.

"As providências cabíveis já estão sendo tomadas para apurar detalhadamente o ocorrido", informou a corte.

Em outubro de 2020, o ministro Nefi Cordeiro apareceu sem as calças em um julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em fevereiro deste ano, também no STJ, um advogado apareceu sem as roupas de baixo em uma audiência.