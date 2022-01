Homem atira para atingir rival dentro de delegacia do DF Suspeito de tráfico de drogas não se intimidou e agiu durante megaoperação policial realizada em Sobradinho II, no domingo (23) Homem atira em desafeto dentro de delegacia do DF

Brasil | Do R7, em Brasília

A- A+

Agentes da Polícia Civil durante operação em Sobradinho II Divulgação/PCDF

Um homem suspeito de tráfico de drogas atirou na direção de um desafeto dentro da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), no Distrito Federal. A agressão ocorreu no último domingo (23), durante uma megaoperação que reuniu agentes da Polícia Civil do DF e da Polícia Militar de Goiás para combater a criminalidade em Sobradinho, em uma região proxima a Planatina de Goiás.

Durante a ação, dois irmãos suspeitos de tráficos de drogas perseguiram o desafeto que se escondeu dentro da delegacia. Mesmo diante dos policiais, um deles não se intimidou e atirou na direção do homem, mas acabou acertando o porta-malas de uma viatura policial. Ninguém se feriu e os dois irmãos foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, a operação conjunta cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. A maioria dos homens detidos integrava uma organização criminosa especializada em roubo de carros e motos no DF. O grupo era conhecido pelo uso de armas de fogo e violência durante as abordagens às vítimas.