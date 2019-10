Homem compra mais que mulher em supermercados onlines Pesquisa confirma que estereótipo do gênero feminino como responsável pelas compras do lar não é fundamentado nesse canal Homens fazem mais compras de supermercado online do que mulheres

Segundo pesquisa realizada em 14 países pela Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, os homens fazem mais compras de supermercado online do que as mulheres. O estudo, feito através de um levantamento feito com 16 macrocategorias, analisando mais de 100 mil atos de compras e o comportamento de 27 mil compradores online, identificou que 47% dos homens fizeram compras de supermercado online, contra 39% das mulheres.

A pesquisa ajuda a confirmar que muitos dos estereótipos de genêro propagados pelas comunicações de diversas marcas estão equivocados. Isso porque a grande maioria das propagandas de categorias relacionadas ao ato de ir ao supermercado é direcionada ao público feminino.

De acordo com o AdReaction - Getting Gender Right, em campanhas de produtos de limpeza da casa, por exemplo, as mulheres representam 89% do target das comunicações. Além disso, o público feminino também é o principal alvo em propagandas de alimentos (85%) e higiene pessoal (76%).

A análise realizada aponta que marcas que sabem equilibrar a atenção nos dois genêros impulsionam suas vendas.

Neste caso, a oportunidade é dupla: aumentar o número de mulheres que fazem compras de supermercado online e fugir de imagens batidas sobre o público feminino.

Compreender os receios e necessidades de cada um dos gêneros no comércio online também é muito importante. “As marcas precisam agir de forma diferente em cada caso, pois os compradores têm diferentes necessidades e motivações. O que significa entender o perfil de cada um deles e entregar soluções específicas”, afirma Luciana Piedemonte, diretora e líder de commerce da Kantar Brasil.

“Temos que colocar o comprador e suas necessidades no centro da estratégia”, completa Luciana.