Homem é condenado por matar namorada com taco de beisebol Larissa do Nascimento foi assassinada ao sair de uma festa em um condomínio do Itapoã, no DF, em maio de 2021 Homem é condenado a 20 anos de prisão por matar namorada com taco de beisebol

A- A+

Violência contra a mulher EBC/Reprodução

João Paulo de Moura Souza, acusado de matar a namorada com um taco de beisebol, foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal do Júri do Paranoá, na última quinta-feira (17). Larissa Pereira do Nascimento, 22 anos, foi assassinada após sair de uma festa no condomínio Del Lago, no Itapoã, no Distrito Federal, em maio de 2021.

Após buscar Larissa na festa, João Paulo a levou para a casa da mãe dele. No local, o casal começou a discutir, e então as agressões tiveram início. A vítima foi espancada com um taco de beisebol por algumas horas. No momento do crime, a filha do casal, de apenas 8 meses, estava dormindo na residência.

João Paulo fugiu para a casa do pai, onde foi preso alguns dias depois do crime. Ele já havia sido denunciado cinco vezes por violência doméstica contra Larissa, e chegou a ser detido.

Veja também: Entenda como o esquema de rifas ilegais deixou youtuber milionário

Os jurados reconheceram as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: feminicídio, com motivo torpe e meio cruel.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro.