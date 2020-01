Homem é encontrado morto preso em fiação elétrica em SP

Do R7, com informações da Agência Estado

Rua na Lapa onde homem foi achado preso à fiação Reprodução/Google Street View

Um homem de 52 anos foi encontrado morto preso na fiação elétrica sobre uma árvore na manhã deste domingo (5) na região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h40, Mário Galdino Pereira foi encontrado no topo da árvore na Rua Domingos Rodrigues.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima trabalhava como gari. A carteira estava debaixo da árvore e auxiliou na identificação. A polícia ainda investigará as circunstâncias do fato.

O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram atendimento, mas a vítima já estava sem vida.

O caso foi registrado como morte suspeita (acidental) no 91ºDP Ceasa.

A Enel Distribuição São Paulo divulgou nota lamentando o ocorrido e informa que os padrões da rede elétrica estão de acordo com as normas técnicas e de segurança. A rede elétrica do local foi desligada para que o Corpo de Bombeiros realize o trabalho.

"A empresa reforça a importância de manter distância da rede elétrica, não tocar em fios caídos nas ruas e jamais subir em postes, torres de transmissão ou árvores próximas à rede elétrica", disse.