Homem é preso com R$ 91 mil após arrombar cofre de posto no DF Outros dois suspeitos de participar da quadrilha especializada em roubo de cofres conseguiram fugir e ainda não foram encontrados Homem é preso após arrombar cofre de posto e furtar R$ 91 mil no DF

Brasil | Karla Beatryz*, do R7, em Brasília

Dinheiro foi encontrado na bolsa do suspeito enquanto ele tentava pular um muro para fugir PMDF/Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso, na madrugada desta segunda-feira (21), depois de arrombar um cofre de um posto de combustível no Setor de Indústrias de Ceilândia, no Distrito Federal. A Polícia Militar conseguiu recuperar R$ 91 mil em espécie encontrados dentro de uma bolsa, enquanto o suspeito tentava pular um muro. Outros dois homens conseguiram fugir do local.

De acordo com a polícia, o homem faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de cofres no DF. Durante a abordagem, um maçarico e outras ferramentas usadas no arrombamento foram apreendidos.

PM conseguiu recuperar R$ 91 mil PMDF/Divulgação

O suspeito foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), responsável pelo caso.

A dupla que conseguiu fugir do local não foi encontrada até o fechamento desta reportagem.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro