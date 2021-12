Homem tenta invadir Palácio da Alvorada e é detido pelo Exército

A- A+

Palácio da Alvorada

Um homem de 45 anos foi preso na madrugada deste sábado (18) depois de tentar invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Militar do Distrito Federal, o caso aconteceu por volta de 2h.

Uma equipe do Exército que faz a segurança do local impediu a entrada do homem no Alvorada ao efetuar um disparo de arma de fogo contra ele. Apesar disso, segundo a PM, o homem não ficou ferido.

Após ser detido pelos militares, o homem foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Brasília, onde segue preso.

À reportagem da TV Record, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, disse que o homem envolvido no caso estava dirigindo, aparentemente, embriagado. "Motorista supostamente bêbado, se perde em área da barreira de proteção, bem antes da entrada principal do Palácio da Alvorada e é interceptado pela guarda, preso e levado à Polícia. Incidente sem maiores consequências", afirmou Heleno.

Bolsonaro não está em Brasília neste fim de semana. Na sexta-feira (17), ele viajou para o Guarujá, no litoral de SP, para alguns dias de descanso. A previsão é de que ele volte ao DF na quarta-feira (22).

A reportagem pediu um posicionamento da Polícia Federal, da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e do Exército, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.