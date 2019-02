Horário de verão terminou em 10 Estados e no DF. Atrase seu relógio Além da capital federal, mudança, que durou 104 dias, afeta a vida de moradores de Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil Horário de Verão

Horário de verão 2018/2019 teve duração de 104 dias

O horário de verão terminou à 0h deste domingo (17) nos dez Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e no Distrito Federal. Os moradores destas localidades devem atrasar os relógios em uma hora.

Neste ano, o horário diferenciado teve duração de 104 dias, período 14 dias inferior ao estabelecido entre 2017 e 2018. A mudança ocorreu devido a uma solicitação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que argumentava contra um prejuízo da mudança no dia do segundo turno das Eleições 2018.

As regiões Norte e Nordeste não adotam o horário diferenciado por estarem localizadas mais próximas à Linha do Equador, onde existe uma diferença maior na luminosidade do dia entre o verão e o inverno.

Como se adaptar à mudança para não ficar 'bêbado de sono'?

Criada em 1931, a medida que visava economizar energia pode estar com os dias contados. De acordo com estudos desenvolvidos pelo Ministério de Minas e Energia e pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), economia de energia durante o horário de verão não é mais significativa do ponto de vista energético.

A análise leva em conta a mudança do padrão de consumo da população, que passou a gastar mais energia entre 14h e 15h devido ao elevado uso do ar-condicionado. Anteriormente, o pico de consumo era registrado das 17h às 20h, quando os brasileiros costumavam a utilizar o chuveiro elétrico ao retornar para casa.

Agora, caberá ao presidente Jair Bolsonaro definir se o horário de verão continuará em vigor nos próximos anos.