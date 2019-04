Hospital Federais recebem 32% mais consultas de emergência no 1º tri De acordo com os dados oficiais, houve ainda aumentos de 7% nos atendimentos ambulatoriais, de 10% em internações e em 3% do total de cirurgias

Ministro da Saúde divulgou dados dos HFRJs Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre janeiro e março deste ano, os Hospitais Federais do Rio de janeiro (HFRJs) aumentaram o número de consultas de emergência em 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (26), pelo Ministério da Saúde.

De acordo com os dados oficiais, houve ainda aumentos de 7% nos atendimentos ambulatoriais, de 10% em internações e em 3% do total de cirurgias. "Esta produção assistencial consolidada significou a realização, no primeiro trimestre de 2019, de 250.155 atendimentos, 20.216 a mais do que o contabilizado no mesmo período de 2018", disse a nota.

“Foram registrados 20 mil atendimentos em acréscimo nos hospitais federais [em relação ao mesmo período do ano passado] e temos em curso a colaboração dos hospitais de referência, que qualificaram quase 1,5 mil profissionais dos hospitais federais”, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, em coletiva para divulgar os dados.

Segundo a nota do Ministéria da Saúde, o resultado aconteceu graças às "ações de qualificação médico-assistenciais realizadas pelos hospitais de referência que participam da Ação Integrada"

“Agora devemos investir R$ 120 milhões em reformas para adequação da parte elétrica, hidráulica, de ambiência e recuperação. Esses recursos já estão autorizados e agora os hospitais irão indicar as obras prioritárias”, disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.