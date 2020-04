Hotéis do país recebem profissionais de saúde e idosos na quarentena

Hotéis e prefeituras podem ser grandes aliados no combate ao novo coronavírus Pixabay

Com a determinação do isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus, outros problemas vieram à tona. Nem todos conseguem permanecer em casa e evitar contato com pessoas do grupo de risco. Um projeto quer unir quem precisa se isolar com quem tem espaço disponível para isso.

O "quartos da quarentena" já ganhou adeptos em várias capitais do país, e vem abrigando profissionais da saúde e pessoas de grupos de risco em hotéis com baixa taxa de ocupação. A iniciativa também tem como objetivo diminuir a hiperocupação de bairros pobres, nos quais famílias inteiras compartilham até dois cômodos.

A medida já foi utilizada em outros países, principalmente, com hotéis recebendo os profissionais da saúde. A ideia é evitar que eles tenham contato com a família enquanto atuam diáriamente com pacientes infectados pela covid-19. Como é o exemplo do Holiday Inn Parque Anhembi.

"Em um empenho para atender nossa comunidade durante este momento difícil, o hotel será temporariamente usado para hospedagem de médicos e equipes de primeiro atendimento durante a emergência da covid-19, em coordenação com São Paulo Turismo, no período iniciado em 6 de abril, durando um prazo estimado em 60 dias", explica a gerente-geral Patrícia Perrone.

Durante este período o hotel ficará totalmente fechado para demais hóspedes. E para garantir a segurança dos trabalhadores e futuros hóspedes, protocolos aprimorados de limpeza e desinfecção contempladas pelas diretrizes da IHG com as orientações das autoridades de saúde serão aplicados no estebelecimento.

Mas os hotéis podem ser utilizados para outra frente que abrange a proteção de idosos de bairros pobres. Em Brasília (DF), o governo local vai abrigar cerca de 300 idosos, que vivem em condições inadequadas. Ele poderão ficar hospedados durante a pandemia. E a Secretaria de Saúde do DF realizará exames, testes e oferecerá cuidados médicos, garantindo a eficácia do isolamento.

Densidade habitacional

Hiperocupação nas favelas pode facilitar disseminação do novo vírus Reprodução / Rovena Rosa Agência Brasil

Uma das dificuldades em garantir o isolamento reside justamente nas condições habitacionais. Segundo dados do IBGE, em São Paulo, 246 mil pessoas dormem com 5 ou mais pessoas em um mesmo cômodo, não necessariamente um quarto, o que representa 2% da população da capital.

Contudo, outros 27% da população dorme com 3 ou mais pessoas no mesmo ambiente. Para o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki, essa situação habitacional dificulta o cumprimento do isolamento social e aumenta o risco de contaminação, e pior, em regiões mais pobres e com baixo acesso à saude.

Nabil Bonduki: prefeituras estão abertas ao projeto Bob Wolfenson

Para Bonduki, um dos idealizadores do "quartos na quarentena", o projeto ajuda no combate a disseminação do novo coronavírus e ainda colabora para que os hotéis tenham ingressos mínimos para se manterem durante a quarentena, preservando os empregos dos trabalhadores.

O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP também afirma os hotéis são boas estruturas que podem ser aliadas dos governos durante a crise. "Ao invés de construir estruturas como os hospitais de campanha, a prefeitura pode utilizar os quartos para os casos menos complexos e que precisam estar hospitalizados, mas não em UTIs", analisa.

Outra população vulnerável que poderia estar coberta neste tipo de ação dos municípios para preservar vidas são os moradores de rua. O professor alerta que 30% das pessoas nestas condições são idosos. Segundo o Cadastro Único, São Paulo possui 33 mil pessoas nestas condições.

Para o professor, as medidas de isolamento pecisam estar acompanhadas da diminuição da exposição do maior número de pessoas possível. "As prefeituras estão abertas e estão conversando sobre o projeto, elas não estavam preparadas para enfrentar essa situação", finaliza.

Setor em crise

Manoel Cardoso Linhares é presidente da ABIH Divulgação

Para Manoel Cardoso Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o setor necessita de medidas para sobreviver à crise. Segundo o presidente da entidade, como a maioria dos eventos vem sendo cancelados, a previsão é que a ocupação caia de 90% para 100% até o final de abril.

A associação é uma das que apoia o projeto da ocupação dos hotéis para combater o coronavírus em parceria com prefeituras e outras instituções. Atualmente, o brasil possui 1 milhão de quartos com 2,4 milhões de leitos nos hotéis.

"Parcerias pontuais com prefeituras, em ações como as de oferecer leitos para profissionais de saúde e ajuda à população vulnerável, auxiliam a cobrir custos de operação durante a quarentena, reforçam o caráter solidário e de prestação de serviços da hotelaria, mas não resolvem o problema do setor", pontua.

De acordo com o presidente da ABIH, o setor movimenta 31,8 bilhões para a economia nacional, sendo responsável por 380 mil empregos diretos. Linhares afirma que desde as pequenas pousadas até grandes hotéis não conseguirão sobreviver sem hóspedes.

"O setor demanda uma linha de crédito específica do governo federal, para capital de giro, algo imediato para salvar um setor que é fundamental para o PIB brasileiro e na geração de empregos. Há hotéis com mais de mil funcionários que simplesmente não voltarão a reabrir pós-quarentena", lamenta.

Para o presidente da associação, além das medidas já tomadas pelo governo, outras ações apresentadas por representantes do setor precisam ser implementadas para que a hotelaria possa manter os postos de trabalho.