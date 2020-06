Ibaneis determina fechamento da Esplanada dos Ministérios

Esplanada ficou fechada durante o domingo (14) Cláudio Marques/Futura Press/Folhapress - 14.06.2020

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinou o fechamento da Esplanada dos Ministérios para veículos e pedestres nesta terça (16) e até as 23h59 desta quarta-feira (17). A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal nesta terça.

No texto, o governador afirma que fechamento foi motivado pelas aglomerações que estão acontecendo no local nos últimos dias, "que contrariam as medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus".

O governador também considerou "ameaças declaradas por alguns dos manifestantes aos Poderes constituídos" e atos antidemocráticos.

Segundo a decisão, o trânsito é permitido para autoridades e servidores federais identificados. O descumprimento do decreto pode levar a multa e medidas administrativas e penais.

No domingo (14), a Esplanada também permaneceu fechada.