Ibaneis está isolado em 1º lugar para o Governo do DF; 2º lugar tem empate quádruplo Levantamento Real Time Big Data mostra que atual governador e candidato à reeleição tem 47% das intenções de voto Ibaneis está isolado em 1º lugar para o Governo do DF; 2º lugar tem empate quádruplo

O governador do Distrito Federal e candidato à reeleição Ibaneis Rocha Paulo Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

Ibaneis Rocha (MDB) está isolado em primeiro lugar na disputa pelo Governo do Distrito Federal. O candidato à reeleição tem 47% das intenções de voto, revelou pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (12).

Em segundo lugar, aparecem tecnicamente empatados quatro candidatos: Leandro Grass (PV), Leila do Vôlei (PDT), Paulo Octávio (PSD) e Izalci Lucas (PSDB). Veja os números do cenário estimulado — em que é apresentada ao eleitor a lista de candidatos:

Ibaneis Rocha (MDB): 47%

Leandro Grass (PV): 10%

Leila do Vôlei (PDT): 9%

Paulo Octávio (PSD): 8%

Izalci Lucas (PSDB): 5%

Coronel Moreno (PTB): 1%

Keka Bagno (PSOL): 1%

Renan Arruda (PCO): 1%

Lucas Salles (Democracia Cristã): 0%

Robson da Silva (PSTU): 0%

Teodoro da Cruz (PCB): 0%

Nulo/branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 8%

O levantamento do Instituto Real Time Big Data, encomendado pela Record TV, ouviu 1.000 eleitores do Distrito Federal entre 9 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo DF-02328/2022.

Na pesquisa espontânea — em que não é apresentada ao eleitor a lista de candidatos — Ibaneis também lidera com folga. No segundo lugar, há um empate triplo entre Leandro Grass (PV), Leila do Vôlei (PDT) e Paulo Octávio (PSD). Confira os dados:

Ibaneis Rocha (MDB): 29%

Leandro Grass (PV): 5%

Leila do Vôlei (PDT): 4%

Paulo Octávio (PSD): 2%

Outros: 5%

Nulo/branco: 12%

Não sabe/Não respondeu: 43%