Ibaneis exonera secretário-executivo da Fazenda dez dias após nomeá-lo Segundo o governador do DF, mudança ocorreu depois de conversas internas com o titular da pasta, José Itamar Feitosa Ibaneis exonera secretário-executivo da Fazenda dez dias após nomeá-lo

A- A+

Ex-secretário adjunto da Fazenda, Espedito Henrique de Souza Júnior Andre Borges/Agência Brasília - Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o secretário-executivo da Secretaria de Fazenda, Espedito Henrique de Souza Júnior. A saída acontece dez dias depois de Espedito assumir o cargo. A exoneração saiu no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (30).

Para o cargo, o governador nomeou Florisberto Fernandes da Silva. Tanto o secretário-executivo exonerado quanto o nomeado são auditores fiscais da Receita do DF. De acordo com o governador, a troca se deu após conversas internas com o secretário de Fazenda do DF, José Itamar Feitosa. Ele não deu detalhes sobre o motivo.

Há oito dias, outra secretaria do Governo do DF também sofreu mudanças no alto escalão. O então secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira, entregou o cargo para se dedicar à família. Nesse caso, quem assumiu a pasta foi o secretário-executivo, Marcelo Vaz.