Ibaneis Rocha decreta estado de calamidade pública no DF Estado registrou 44.905 casos confirmados de covid-19 e 548 mortes pela doença até o momento

Decreto foi publicado nesta segunda-feira (29) Dida Sampaio/ Estadão Conteúdo - 22.06.2020

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou estado de calamidade pública nesta segunda-feira (29) devido a pandemia de coronavírus.

Segundo o texto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, a determinação vale enquanto perdurar os efeitos da pandemia e tem como objetivo garantir a liberação rápida de verbas para compra de insumos de combate à pandemia.

O DF registrou 44.905 casos de coronavírus e 548 mortes confirmadas até o momento.

Centro-Oeste

A região de Goiás entra no período mais crítico da pandemia no final de julho deste ano e, por isso, o governador do estado, Ronaldo Caiado, convocou uma reunião por videoconferência a partir das 8h desta segunda.

A reunião contará com a presença de prefeitos e representantes dos poderes Legislativo e Judiciário goianos.

Até a noite de domingo (28), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás registrou 22.012 casos da covid-19 e 435 óbitos confirmados. Há 56.158 casos suspeitos em investigação.

De acordo com Caiado, são necessárias novas ações para que não faltem leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) aos goianos. “É momento de todos refletirem e assumirem responsabilidades. Não adianta um prefeito fazer a tarefa de casa, e outro liberar tudo [comércio, festas etc.]. As ações têm que ser unânimes”, afirmou Caiado.

* Com informações de Daniela Matos, da Record TV.