IBGE lança painel interativo com 24 indicadores para combater covid Dados foram coletados de pesquisas do IBGE e do CNES, do Ministério da Saúde, e da Fiocruz/Brasil.IO.

Painel foi lançado nesta segunda-feira (21) Divulgação/ IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) lançou na manhã desta segunda-feira (21) o Painel Covid-19 Síntese por Município, que tem como objetivo reunir indicadores que podem ajudar no combate à covid.

São 24 indicadores divididos em três categorias: população vulnerável (2010 e 2019), capacidade de resposta do sistema de saúde (2019) e acompanhamento da pandemia (2020).

Segundo o IBGE, entre as informações contidas nessas categorias, estão o número de pessoas mais suscetíveis à doença (idosos, indígenas, quilombolas e residentes em aglomerados subnormais) e indicadores sobre a infraestrutura de saúde existente no município, no início da pandemia: quantidade de leitos, respiradores, estabelecimentos de saúde do SUS, número de médicos e enfermeiros. O painel reúne informações sobre os 5.570 municípios do país.

Os dados foram coletados de pesquisas do IBGE e do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), do Ministério da Saúde, e da Fiocruz/Brasil.IO.

O coordenador de Geografia e Meio Ambiente, Claudio Stenner, afirma que painel vai permitir que sociedade tenha informações integradas sobre seu município.

“A ideia é permitir que a sociedade tenha acesso a um conjunto de informações mais integradas de seu município e também do contexto em que eles se encontram em relação aos demais. O painel integra diversos indicadores coerentes em relação à pandemia, em um ambiente que permite visualizar, facilmente, as informações no mapa e, a partir dele, comparar com outros municípios e com a unidade da federação de forma interativa”, afirma Stenner.

Já para os municípios, a ferramenta deve trazer mais praticidade. O coordenador de Geomática, Rafael March, diz que "o gestor municipal, e estamos falando em 5.570 municípios, tem uma ferramenta por meio da qual poderá encontrar todos os indicadores de interesse num único ponto, sem precisar ficar visitando diversos produtos”.