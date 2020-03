IBGE prevê devolver em maio taxa de inscrição para o Censo 2020

Do R7

Censo demográfico ocorrerá em 2021 Lucas Lacaz Ruiz/AE - 15.8.2010

As taxas de até R$ 35,80 pagas por quem pretendia participar do concurso para trabalhar no Censo 2010 serão devolvidas provavelmente em maio, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O órgão é responsável pela realização da pesquisa demográfica que deverá ocorrer apenas em 2021, em razão da crise do coronavírus.

O instituto informou que está trabalhando junto com o Cebraspe, que seria responsável pela aplicação da prova, para viabilizar o ressarcimento dos valores. No total, foram oferecidas 208 mil vagas no concurso.

O Cebraspe vai encaminhar ao IBGE as informações cadastrais de cada um dos pagantes, para em seguida efetivar o reembolso. Ele estará disponível na forma de ordem de pagamento, a cada um dos candidatos, nas agências do Banco do Brasil.

A data prevista para a disponibilização do ressarcimento é dia 18 de maio de 2020.

IBGE abre mais de 208 mil vagas temporárias para Censo 2020

"Reiteramos que todos os candidatos/pagantes serão integralmente ressarcidos, e as orientações para o recebimento dos reembolsos serão amplamente divulgadas a todos por e-mail e nas páginas oficiais e demais canais de comunicação do IBGE e do Cebraspe", informou o IBGE.