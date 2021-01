IBGE: Safra de 2020 bate recorde com 245 milhões de toneladas Estimativa aponta aumento de 5,2% em relação a 2019. Arroz, milho e soja lideram produção e área colhida

Para a soja, a estimativa de produção foi de 121,5 milhões de toneladas Marcelo Camargo/Agência Brasil

A safra agrícola de 2020 bateu recorde com 254,1 milhões de toneladas, aumento de 5,2% em relação ao total de 2019 (241,5 milhões de toneladas). A estimativa é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado na manhã desta quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação à previsão anterior, houve aumento de 2 milhões de toneladas (0,8%). O arroz, o milho e a soja somaram 92,7% da produção e 87,1% da área colhida. Frente a 2019, houve altas de 7,1% para a soja, de 7,7% para o arroz e 2,7% para o milho.

Conforme o levantamento, para a soja, a estimativa de produção foi de 121,5 milhões de toneladas; para o milho, de 103,2 milhões de toneladas (26,6 milhões na 1ª safra e 76,6 milhões na 2ª safra); para o arroz, de 11 milhões de toneladas e, para o algodão, de 7,1 milhões de toneladas.

Já para este ano, o terceiro prognóstico mostra que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve somar um recorde de 260,5 milhões de toneladas, com alta de 2,5% em relação a 2020 (6,4 milhões de toneladas).

O aumento deve-se, principalmente, à maior produção de soja (6,8% ou 8,2 milhões de toneladas). As principais altas em área são: soja (1,8%), o milho 1ª safra (1,9%) e milho 2ª safra (2,4%), com recuou no algodão herbáceo (-9,1%).

Os principais declínios deverão ficar para o milho de 2ª safra (-1,8% ou 1,4 milhão de toneladas) e o algodão herbáceo (-14,0% ou 607 mil toneladas).