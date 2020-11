Ibope/SP: Covas (33%) e Boulos (25%) irão ao 2º turno, diz boca de urna

Do R7

O Ibope divulgou a pesquisa de Boca de Urna para as eleições para Prefeitura de São Paulo. A pesquisa aponta que Bruno Covas (PSDB), com 33%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, irão para o segundo turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

VEJA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Veja os números:

Bruno Covas (PSDB): 33%

Guilherme Boulos (PSOL): 25%

Márcio França (PSB): 13%

Arthur do Val Mamãe Falei (PATRIOTA): 8%

Celso Russomanno (Republicanos): 8%

Jilmar Tatto (PT): 8%

Joice Hasselmann (PSL): 2%

Andrea Matarazzo (PSD): 1%

Levy Fidelix (PRTB): 1%

Marina Helou (REDE): 1%

Antônio Carlos (PCO): menos de 1%

Orlando Silva (PCdoB): menos de 1%

Vera (PSTU): menos de 1%.

Indecisos, brancos e nulos: 12%.

A pesquisa foi registrada no TRE com o protocolo Nº SP-00742/2020. Foram ouvidas 9 mil pessoas neste domingo (15). O nível de confiança é de 99%.