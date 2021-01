Ibovespa avança com posse de Biden e previsão de mais estímulos Com novas expectativas para a economia nos EUA após a posse do presidente eleito, às 10:05 o índice subia 0,15%, a 120.823,06

Ibovespa avança na abertura desta quarta-feira (20) Paulo Whitaker/ Reuters - 07.01.2016

A bolsa paulista abria com viés positivo nesta quarta-feira (20), com as atenções voltadas para os Estados Unidos, onde Joe Biden toma posse como presidente do país e pode anunciar medidas relevantes em termos de estímulos para a economia norte-americana.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,15%, a 120.823,06 pontos.

