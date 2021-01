Ibovespa busca novas máximas, com otimismo externo e vacina Após ter atingido nova máxima de fechamento na véspera ao subir 2,76% , às 10h28, o índice mostrava valorização de 0,66%, a 123.197

Brasil | por Reuters | Do R7

ibovespa indica valorização nesta sexta-feira (8) Amanda Perobelli/Reuters - 25.07.2019

O principal índice acionário brasileiro rumava para novas máximas no mesmo dia nesta sexta-feira (8), com os negócios refletindo o otimismo dos mercados internacionais e notícias sobre vacinação contra a Covid-19 no país.

Às 10h28, o Ibovespa mostrava valorização de 0,66%, a 123.197 pontos, após ter atingido nova máxima de fechamento na véspera ao subir 2,76%. O giro financeiro desta sessão era de 3 bilhões.

Segundo especialistas do mercado acionário, a tendência compradora reflete expectativas de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos após a confirmação de que o Congresso do país será de maioria democrata, o que facilitaria a aprovação de novas medidas do governo do presidente eleito Joe Biden.

No plano doméstico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que recebeu pedido para uso emergencial da CoronaVac, vacina contra Covid-19 do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Em destaque na B3, ações de empresas ligadas a commodities agrícolas e de bancos lideravam as altas do Ibovespa. JBS subia 2,48%. Banco do Brasil avançava 1,90%.

